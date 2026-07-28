Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angeschlossenes Fahrrad entwendet- Polizei sucht Zeugen

Heldrungen (ots)

Ein 48-jähriger Mann teilte gestern den Diebstahl seines Mountainbikes vom Bahnhof in Heldrungen mit. Der Mann hatte sein Fahrrad am Sonntag gegen 6 Uhr morgens an einer Laterne angeschlossen und ist dann mit dem Zug gefahren. Als er Montagabend wieder am Bahnhof zurück war, fehlte vom Fahrrad jede Spur. Unbekannte Täter hatten das Zahlenschloss, mit welchem das Rad gesichert war, geöffnet und das Mountainbike gestohlen.

Wer hat am Bahnhof Heldrungen zwischen Sonntagmorgen 6 Uhr und Montagabend 21 Uhr verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen 0188703

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