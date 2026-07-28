Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leere Batterie löst Feuerwehreinsatz aus - Wohnungsinhaber nicht vor Ort

Nordhausen (ots)

Vergangene Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Stolberger Straße gerufen. Hier meldete ein Anwohner, dass ein Rauchmelder aus einer Nachbarwohnung zu hören sei. Der Wohnungsinhaber war nicht zugegen und so musste die eingesetzte Feuerwehr die Tür mit technischen Mitteln öffnen. In der Wohnung wurde dann festgestellt, dass das Signal tatsächlich von einem Rauchmelder ausging, allerdings weil dieser eine schwache Batterie hatte. Eine Brandgefahr war zu keinem Zeitpunkt gegeben. Die Alarmierung der Einsatzkräfte durch den Anwohner war richtig. In diesem Fall bestand tatsächlich der Verdacht, dass es in der verschlossenen Wohnung zu einem Brand gekommen war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell