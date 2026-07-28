Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sperrung der Brücke auf der B4 Ortsumfahrung im Bereich Bebra

Sondershausen (ots)

Am Montag, den 27.07.2026 kam es gegen 23:30 zu einem Verkehrsunfall auf der B4 Ortsumfahrung von Sondershausen. Auf Grund eines fehlerharften Bescheides wurde der Auflieger eines Schwerlasttransportes nicht abgesenkt und somit blieb ein Teil der Ladung an der Brückenkonstruktion im Bereich Bebraer Teiche hängen und beschädigte diese. Durch den zuständigen Baulastträge wurde bis zur weiteren Prüfung der Befahrbarkeit der Brücke, diese vorerst gesperrt. Durch den Baulastträger wurde folgende Umleitung veranlasst: Die Fahrzeuge die von Erfurt kommen und nach Nordhausen wollen, benutzen die rechts befindliche Abfahrt von der B4 nach Sondershausen und nutzen die gegenüber befindliche Auffahrt auf die B4 in Richtung Nordhausen. Die Fahrzeuge die von Nordhausen kommen und nach Erfurt wollen, fahren analog die Abfahrt von der B4 in Richtung Sondershausen und die gegenüber befindliche Auffahrt auf die B4 in Richtung Erfurt. Die Fahrzeuge die von der Erfurter Straße (aus der Ortslage Sondershausen) kommen und nach Erfurt wollen, müssen die Auffahrt auf die B4 in Richtung Nordhausen benutzen, die B4 bis zur Schachtstraße befahren und hier über Ab- und Auffahrt einen Richtungswechsel vollziehen. Fahrzeuge die von Nordhausen kommen und in die Ortslage Sondershausen wollen, nutzen die Abfahrt in der Schachtstraße. Auf Grund des Unfalls blieb ein Schwerlasttransport (SLT) bestehend aus 6 SLT auf der B4 mit Fahrtrichtung Nordhausen in Richtung Erfurt auf der B4 liegen. 4 Fahrzeuge des SLT stehen verkehrsbehindernd auf der rechten Fahrspur aus Richtung Nordhausen kurz hinter dem Bereich wo die Überholspur in Richtung Nordhausen endet. Die Fahrzeuge haben eine Gesamtlänge von ca. 450 m. Diese Verkehrsbehinderung wird mittels Ampel geregelt. Zwei weitere Fahrzeuge des SLT befinden sich kurz hinter der Abfahrt von der B4 im Bereich Bebra, kurz vor der gesperrten Brücke und stellen derzeit keine Verkehrsbehinderung dar.

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