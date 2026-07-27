Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen an Autos beschädigt - Täter agieren insgesamt 14-mal

Nordhausen (ots)

Am Sonntagmorgen stellten Gartenbesitzer in einer Kleingartenanlage Am Salzagraben in Nordhausen Beschädigungen an mehreren Autos fest. Durch einen derzeit unbekannten Täter wurden an neun Fahrzeugen insgesamt 14 Reifen derart beschädigt, dass sie luftleer waren. Es wurde ein Sachschaden von etwa zweitausend Euro verursacht.

Durch Zeugen konnte die Tatzeit auf die Nacht von Samstag 23 Uhr zu Sonntag, 7 Uhr, eingegrenzt werden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0187263

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