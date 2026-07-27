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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Solarmodul fängt Feuer- Technischer Defekt löst Brand aus

Wipperdorf (ots)

Am Montag wurden Beamte der Polizei und Kameraden der Feuerwehr gegen 12.45 Uhr zu einem brennenden Solarfeld in der Straße Am Heizwerk gerufen. Hier begann, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, eine einzelne Photovoltaik-Platte an zu brennen. Die Flammen konnten schnell von den eingesetzten Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

 
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