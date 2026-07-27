Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt in Kurve - Kraftrad rutscht gegen Auto

Ilfeld (ots)

Am Samstag ereignete sich auf der Bundesstraße 81 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve zu Fall kam. Sein Zweirad rutsche in der Folge in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem PKW. Der Motorradfahrer selber zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

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