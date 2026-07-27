Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sticker auf Wahlkreisbüro - Unbekannte Täter beschädigen Fensterscheibe

Bad Langensalza (ots)

Das Wahlkreisbüro eines Bundestagsabgeordneten wurde zum Ziel einer politisch motivierten Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstagnacht und Samstagmorgen die Büroverglasung mit einem Sticker versehen, dessen Inhalt die betroffene Partei und eines der Mitglieder diffamiert.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen 0186586

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