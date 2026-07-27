Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungseinsatz und Straßensperrung - Auto kollidiert beim Wenden mit Moped

´Heygendorf (ots)

Am frühen Freitagabend gab es in der Friedensstraße einen Rettungseinsatz, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. In Ermangelung anderer Landeplätze musste das Luftfahrzeug auf der Straße landen. Ein zunächst wartender Autofahrer beabsichtigte sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu wenden, um den Einsatzort zu umfahren und übersah vermutlich beim Rückwärtsfahren ein hinter ihm wartendes Moped. Bei der folgenden Kollision stürzte die 43-jhrige Mopedfahrerin und verletzte sich leicht. Am Moped selbst entstand unfallbedingter Sachschaden.

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