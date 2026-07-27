Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baumarkt - Unbekannte lassen Beutegut zurück

Bad Langensalza (ots)

In der Zeit von Samstag zu Sonntag drangen derzeit unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes in der Tonnaer Straße ein. Sie verschafften sich durch das Herausheben eines Zaunfeldes Zutritt und entwendeten zunächst einen Pappkarton mit Fliesen vom Gelände. Dieser Karton wurde dann außerhalb des Geländes, unweit des Marktes, aufgefunden und konnte dem Baumarkt wieder übergeben werden. Vermutlich wurde ihnen das Beutegut zu schwer oder die Diebe wurden während der Tatausübung gestört.

Hinweise auf weiteres Diebesgut gibt es nicht. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0187726

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