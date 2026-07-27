Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ast stürzt auf fahrendes Auto - Fahrer kommt mit dem Schrecken davon
Toba (ots)
Am Samstagnachmittag meldete ein Autofahrer, dass ihm während der Fahrt ein Ast auf sein Fahrzeug fiel. Der 72-jährige Mann befand sich auf der Landstraße 1032 zwischen Toba und Wiedermuth, als das Gehölz unvermittelt auf das Fahrzeug fiel. Durch die Kollision wurde er glücklicherweise nicht verletzt. Am Auto ist ein Sachschaden entstanden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell