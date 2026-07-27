LPI-NDH: Ast stürzt auf fahrendes Auto - Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Mühlhausen (ots) - Sonntagmittag wurden Mühlhäuser Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in die Forstbergstraße entsandt. Hier wurde von den Kameraden der Feuerwehr ein brennender Topf in einem Mehrfamilienhaus abgelöscht. Zuvor beabsichtigte ein 13-Jähriger auf einem Herd ein Essen zuzubereiten. Er ließ den angesetzten Topf mit Öl ohne Aufsicht, woraufhin sich dieses entflammte. Er und ein 29-jähriger Mann ...

mehr