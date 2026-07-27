Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebstahl von Baustelle - Unbekannte stehlen Stromkabel

Bad Langensalza (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde von einer Baustelle in der Goethestraße ein etwa 80 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Zuletzt waren die Bauarbeiter am Freitagmittag vor Ort und stellten Montagmorgen fest, dass ein Krankabel fehlte. Unbekannte Täter hatten über das Wochenende die Leitung durchtrennt und abtransportiert.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0187746

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