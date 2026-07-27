PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Küche - Kind löst Brand aus

Mühlhausen (ots)

Sonntagmittag wurden Mühlhäuser Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in die Forstbergstraße entsandt. Hier wurde von den Kameraden der Feuerwehr ein brennender Topf in einem Mehrfamilienhaus abgelöscht. Zuvor beabsichtigte ein 13-Jähriger auf einem Herd ein Essen zuzubereiten. Er ließ den angesetzten Topf mit Öl ohne Aufsicht, woraufhin sich dieses entflammte. Er und ein 29-jähriger Mann erlitten eine Rauchgasvergiftung. An der Küche entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Weitere Hausbewohner waren nicht betroffen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 15:07

    LPI-NDH: Unfallverursacher gesucht! Hinweise erbeten!

    Sondershausen (ots) - Am 25.02.2026, 17:20 Uhr ereignete sich in Sondershausen am Lohberg auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht. Diesen Parkplatz befuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Roller, als plötzlich ein schwarzer Pkw ebenfalls den Parkplatz befuhr. Der Pkw touchierte den Rollerfahrer in Folge dessen dieser stürzte und sich verletzte. Der Pkw beschleunigte anschließend seine ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:46

    LPI-NDH: Drei auf einen Streich

    Nordhausen (ots) - Durch die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten in der zurückliegenden Nacht gegen 01:30 Uhr drei E-Scooter-Fahrer im Alter von 15, 16 und 17 Jahren in der Blasiistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser stellte sich heraus, dass alle Betroffenen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ein Blutprobenentnahme wurde in allen Fällen veranlasst. Gegen die Betroffenen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren