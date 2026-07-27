Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer in Küche - Kind löst Brand aus

Mühlhausen (ots)

Sonntagmittag wurden Mühlhäuser Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand in die Forstbergstraße entsandt. Hier wurde von den Kameraden der Feuerwehr ein brennender Topf in einem Mehrfamilienhaus abgelöscht. Zuvor beabsichtigte ein 13-Jähriger auf einem Herd ein Essen zuzubereiten. Er ließ den angesetzten Topf mit Öl ohne Aufsicht, woraufhin sich dieses entflammte. Er und ein 29-jähriger Mann erlitten eine Rauchgasvergiftung. An der Küche entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Weitere Hausbewohner waren nicht betroffen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell