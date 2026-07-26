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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher gesucht! Hinweise erbeten!

Sondershausen (ots)

Am 25.02.2026, 17:20 Uhr ereignete sich in Sondershausen am Lohberg auf einem Parkplatz ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht. Diesen Parkplatz befuhr ein 25-Jähriger mit seinem E-Roller, als plötzlich ein schwarzer Pkw ebenfalls den Parkplatz befuhr. Der Pkw touchierte den Rollerfahrer in Folge dessen dieser stürzte und sich verletzte. Der Pkw beschleunigte anschließend seine Fahrt und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Gesucht wird ein schwarzer Pkw, mit KYF-Kennzeichen! Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben? Wer hat entsprechende Beobachtungen zur Unfsllzeit am Unfallort gemacht oder kann Hinweise zum Fahrzeug und dessen Verbleib machen?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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