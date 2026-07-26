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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Schutzengel unterwegs...

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Bundesstraße 4 bei Sondershausen (ots)

Mit einem Schutzengel unterwegs war am 25.07.2026, gg. 07:05 Uhr der 55jährige Fahrer eines Kleintransporters. Doch was war eigentlich passiert? Ein 30jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 4 von Nordhausen kommend nach Sondershausen. In den sog. Serpentinen öffnete sich aufgrund mangelnder Sicherung der seitliche Werzeugkasten am Lkw. Der große Schlüsselsatz fiel daraufhin während der Fahrt auf die Fahrbahn. Diese befuhr der Kleintrasporterfahrer aus Richtung Sondershausen kommend. Er kollidierte mit dem Schlüsselsatz, welcher geschossartig die Front des Kleintransporters im Bereich der Fahrerseite traf. Eine Stange durchbohrte die Karosserie über dem Fahrer und blieb stecken, eine zweite schlug am A-Holm ein und prallte vom Fahrzeug wieder ab auf die Straße. Zum Glück wurde der Fahrer nicht verletzt und konnte seine Fahrspur halten. Nachfolgend konnte der Lkw gestoppt werden, denn er hatte den Unfall noch gar nicht bemerkt. Am Kleintransporter entstand unfallbedingter Sachschaden von ca. 7500,-EUR. Den Unfallverursacher erwartet jetzt eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige hinsichtlich der mangelnden Ladungssicherung und der Unfallfolge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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