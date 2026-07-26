Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunken zur Mittagszeit am Steuer
Nordhausen (ots)
Am 25.07.2026, gegen 13:45 Uhr wurde der 73-jährige Fahrer eines PKW Kia durch die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Straße "Feldgewende" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Nach veranlasster Blutprobenentnahme wurde auch der Führerschein des 73-Jährigen beschlagnahmt. Dieser muss sich nunmehr aufgrund der "Trunkenheit im Straßenverkehr" strafrechtlich verantworten.
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