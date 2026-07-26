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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl vom Firmengelände

Mühlhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Elektrofirma im Mühlhäuser Gewerbegebiet. Hier fanden sie ca. 100 Meter Kabel vor und entwendeten diese. Beim Verlassen des Geländes wurde ein Torflügel gewaltsam aufgedrückt und dadurch leicht beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport womöglich ein Fahrzeug benutzt wurde. Der Beuteschaden wird mit ca. 2000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im vorliegenden Fall sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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