Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brände im Unstrut-Hainich-Kreis

Mühlhausen (ots)

Zwei Brände innerhalb weniger Stunden rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Am Samstag Nachmittag brannte zwischen Niederdorla und Oppershausen zunächst eine Strohpresse. Erntearbeiter bemerkten gegen 15:15 Uhr während ihrer Arbeit plötzlich eine Rauchentwicklung an der Maschine. Geistesgegenwärtig wurde die Strohpresse noch vom Traktor abgekoppelt. Zwei Arbeiter wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgase einatmeten. Am frühen Abend konnten beide aber ohne weitere Blessuren davon getragen zu haben wieder nach Hause. Die Feuerwehr geht von einer technischen Ursache für die Brandentstehung aus. An der Maschine entstand hoher Sachschaden.

Am Abend dann der nächste Einsatz. Gegen 23 Uhr brannte zwischen Flarchheim und Heroldishausen eine ca. 200 Quadratmeter große Feldfläche. Der Verdacht: vermutlich eine weggeworfene Zigarette aus einem Fahrzeug. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und musste die Fläche und angrenzendes in Brand geratenes Gras löschen. Personen wurden hier nicht verletzt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Mühlhausen Zeugen, die vielleicht Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.

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