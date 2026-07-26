Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierische Begegnung der besonderen Art

Straußberg (ots)

Am 24.07.2026 ereignete sich auf der L2083 in Sondershausen OT Straußberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur Überraschung des Verunfsllten war sein Unfallgegner aber ein besonderes und für den Straßenverkehr eher ungewöhnliches Tier. Um 15:10 Uhr befuhr ein 16jähriger Moped-Fahrer die Landstraße aus Richtung Straußberg kommend in Richtung Kleinfurra. Auf Höhe der Sommerrodelbahn querte aber plötzlich ein Affe die Fahrbahn. Um den Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der Fahrer dem Tier abrupt aus und kam in dee Folge zu Fall. Dadurch verletzte er sich glücklicherweise nur leicht. Nach Erstversorgung konnte der 16-Jährige wieder entlassen werden. Am Moped und seinen Sachen entstand unfallbedingter Sachschaden von ca. 2500,-EUR. Das Tier blieb unverletzt und flüchtete sich in den angrenzenden Heimatwald. Der Tierhalter war sofort vor Orr, kümmerte sich und bedauerte den Vorfall.

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