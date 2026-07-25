LPI-NDH: Verbotener Gegenstand beschlagnahmt

Nordhausen (ots) - In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen konnte am 24.07.2026, gegen 19:00 Uhr der litauische Fahrer (50) eines Mercedes "Sprinter" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser das Fahrzeug zuvor vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein Drogentest führte zu einem positiven Ergebnis auf "THC". Folglich wurde eine Blutprobenentnahme ...

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