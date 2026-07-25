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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verbotener Gegenstand beschlagnahmt

Nordhausen (ots)

Am 24.07.2026, gegen 20:50 Uhr konnte ein hinreichend polizeibekannter 27-Jähriger in der Rautenstraße in Nordhausen einer Kontrolle unterzogen werden. Im Sachzusammenhang konnte ermittelt werden, dass dieser verbotswidrig einen Schlagring mitführte, der als verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz einklassifiziert ist. Der Schlagring wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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