Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verbotener Gegenstand beschlagnahmt
Nordhausen (ots)
Am 24.07.2026, gegen 20:50 Uhr konnte ein hinreichend polizeibekannter 27-Jähriger in der Rautenstraße in Nordhausen einer Kontrolle unterzogen werden. Im Sachzusammenhang konnte ermittelt werden, dass dieser verbotswidrig einen Schlagring mitführte, der als verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz einklassifiziert ist. Der Schlagring wurde beschlagnahmt.
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