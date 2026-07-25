Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Litauer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Nordhausen (ots)

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen konnte am 24.07.2026, gegen 19:00 Uhr der litauische Fahrer (50) eines Mercedes "Sprinter" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser das Fahrzeug zuvor vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein Drogentest führte zu einem positiven Ergebnis auf "THC". Folglich wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Da der betroffene Fahrer über keinen festen Wohnungsitz im Bundesgebiet verfügte, wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet. Unabhängig hiervon muss sich dieser nunmehr aufgrund des "Fahrens und dem Einfluss berauschender Mittel" vor dem deutschen Gesetz verantworten.

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