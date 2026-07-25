Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Missglückter Überholvorgang sorgt für den Einsatz eines Rettungshubschraubers

Hain (Nordhausen) (ots)

Am 24.07.2026, gegen 19:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen Sondershausen und Nordhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 44-jährige Fahrer eines Kraftrades "BMW F800 GT" - aus Richtung Sondershausen kommend - auf Höhe des Abzweiges "Hain" eine Mercedes "V-Klasse" zu überholen. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Während der 37-jährige PKW-Fahrer unverletzt blieb, musste der Motorradfahrer mit nicht unerheblichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Bundesstraße 4 musste für die Dauer von etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

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