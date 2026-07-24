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LPI-NDH: Die Polizei im Eichsfeld bittet um Mithilfe nach Fahrraddiebstahl

LPI-NDH: Die Polizei im Eichsfeld bittet um Mithilfe nach Fahrraddiebstahl
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Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 10. Juni bis zum 22. Juli in eine Tiefgarage in der Dingelstädter Straße ein und entwendeten ein Damenrad. Bei dem Damenrad (siehe Bild) handelt es sich um ein weißes FELT, Modell QX 70. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren neben einem Korb auch noch ein Kindersitz am Fahrradrahmen und zwei Fußrasten an der Vorderradgabel montiert. Das Beutegut hat einen Wert im vierstelligen Bereich.

Wer hat in der Tatzeit irgendwelche verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Dingelstädter Straße gemacht oder hat das abgebildete Damenrad mit den markanten Anbauteilen auf der Straße gesehen? Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0183718

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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