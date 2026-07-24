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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Feldbrand - Militärische Altlasten lösen immer wieder Brände aus

Kleinfurra (ots)

Auf einem Feld an der Landstraße 1034, zwischen Kleinfurra und Großfurra, musste die Feuerwehr zur Brandbekämpfung ausrücken. Hier wurde vor Jahrzehnten Munition verklappt, die immer wieder zur Sommerzeit Brände auslöst. In diesem Fall war die Feuerwehr so schnell im Einsatz, dass nur eine kleine Fläche des Feldes brannte und kein Sachschaden entstanden ist.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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