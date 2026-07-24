Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Erneuter Feldbrand - Militärische Altlasten lösen immer wieder Brände aus
Kleinfurra (ots)
Auf einem Feld an der Landstraße 1034, zwischen Kleinfurra und Großfurra, musste die Feuerwehr zur Brandbekämpfung ausrücken. Hier wurde vor Jahrzehnten Munition verklappt, die immer wieder zur Sommerzeit Brände auslöst. In diesem Fall war die Feuerwehr so schnell im Einsatz, dass nur eine kleine Fläche des Feldes brannte und kein Sachschaden entstanden ist.
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