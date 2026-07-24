LPI-NDH: Erneuter Feldbrand - Militärische Altlasten lösen immer wieder Brände aus

Brehme (ots) - Am Freitagmittag musste die Feuerwehr in die Oberdorfstraße ausrücken, da es hier zu einer Rauchentwicklung kam. Dort kam es zhu einem Brand auf dem alten Sportplatz, welcher jedoch schnell gelöscht werden konnte. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten geht die Feuerwehr nicht von einer Selbstentzündung aus. Durch Beamte der Polizeiinspektion ...

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