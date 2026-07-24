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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin übersieht Fahrrad - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Zur Mittagszeit wurden am Freitag Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall mit einer verletzten 68-jährigen Frau in die Friedrich-Engels-Straße entsandt. Sie befand sich mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg, als sie von einer 71-jährigen Autofahrerin erfasst wurde, welche beabsichtigte aus einer Einfahrt auf die Straße zu fahren. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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