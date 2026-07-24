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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ehemaliger Sportplatz in Brand geraten - Feuerwehr geht nicht von Selbstentzündung aus

Brehme (ots)

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr in die Oberdorfstraße ausrücken, da es hier zu einer Rauchentwicklung kam. Dort kam es zhu einem Brand auf dem alten Sportplatz, welcher jedoch schnell gelöscht werden konnte. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten geht die Feuerwehr nicht von einer Selbstentzündung aus.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei in Heilbad Heiligenstadt sucht Zeugen, die Angaben machen können, was zu dem Brand geführt haben könnte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen 0186139

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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