Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger erbeuten Bargeld von Seniorin - Kripo fahndet mit Personenbeschreibung nach einem Täter

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Harztor (ots)

In der Zeit von Donnerstag 11.30 Uhr bis 14.45 Uhr kontaktierten derzeit Unbekannte eine Seniorin im Harztor und täuschten dieser vor Amtspersonen zu sein. Der Sprecher am Telefon behauptete ein Staatsanwalt aus Nordhausen zu sein und die Mitteilung über die Beteiligung eines Familienmitgliedes an einem Verkehrsunfall machen zu wollen. Im Zuge dessen sei das benannte Familienmitglied an dem Unfall mit tödlichem Ausgang ursächlich beteiligt gewesen und müsse inhaftiert werden. Diese Haft könnte jedoch gegen eine Kautionszahlung abgewendet werden.

Der Unbekannte forderte zunächst eine Summe von 150000 Euro und handelte mit der Seniorin eine Sofortzahlung über zehntausend Euro Bargeld aus.

Ein vermeintlicher Kurier der Staatsanwaltschaft Nordhausen (Anm.: eine Staatsanwaltschaft gibt es in Nordhausen nicht) empfing gegen 14.30 Uhr das ausgehandelte Bargeld in einem Briefumschlag an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Walter-Rathenau-Straße. Bei dem Empfänger des Couverts handelte es sich um einen Mann, den die Geschädigte wie folgt beschrieb:

- Alter: Anfang 20 - ungepflegtes Äußeres - etwa 180cm - 185cm groß - schlanke Gestalt - mittellange, gewellte, braune Haare - eher ungepflegter, dunkler Bart - Dreiviertelhose - Umhängetasche (in der er das Geld verstaute)

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen ermitteln wegen des Betruges und suchen nach Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person, möglichen Komplizen oder Fahrzeugen die im Tatzusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0185374

Die Polizei weist abermals darauf hin, am Telefon niemals Angaben über Vermögensgegenstände oder Wertsachen im Haushalt zu machen. Staatsanwaltschaften und Polizeibeamte werden niemals telefonisch mit Ihnen in Kontakt treten und solche Fragen stellen bzw. die Übergaben von Wertsachen und Bargeld vereinbaren. Überdies werden in Kautionszahlungen nicht von Staatsanwälten oder Polizeibeamten erhoben oder entgegengenommen.

Weitere Hinweise zu Betrugsmaschen entnehmen die der Folgenden Homepage: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

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