Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge - Unfallursache zunächst unklar
Leinefelde (ots)
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Industriestraße. Die Fahrzeuge stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei wurde eine 64-jährige Frau verletzt. Zwischenzeitlich hatte sich ein Fahrer vom Unfallort entfernt, kehrte jedoch während der Unfallaufnahme zurück. Auf Grund von Anhaltspunkten einer Fahruntüchtigkeit wurde mit ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
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