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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge - Unfallursache zunächst unklar

Leinefelde (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Industriestraße. Die Fahrzeuge stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei wurde eine 64-jährige Frau verletzt. Zwischenzeitlich hatte sich ein Fahrer vom Unfallort entfernt, kehrte jedoch während der Unfallaufnahme zurück. Auf Grund von Anhaltspunkten einer Fahruntüchtigkeit wurde mit ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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