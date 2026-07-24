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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nordhäuser Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrads - Wer erkennt das Rad?

LPI-NDH: Nordhäuser Polizei sucht den Besitzer eines Fahrrads - Wer erkennt das Rad?
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Ilfeld (ots)

Durch Spaziergänger wurde am 7. Juli ein herrenloses Fahrrad im Bereich der Straße Lange Wand aufgefunden und bei der Polizei abgegeben. Bislang hat sich der Besitzer noch nicht gemeldet. Es handelt sich um ein schwarzes BULLS Crossbike 2 mit der Radzollgröße 28.

Wem gehört das abgebildete Fahrrad oder wer kennt den Eigentümer? Der Besitzer kann sich bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 melden.

Aktenzeichen: 0170132

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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