Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden durch Vandalismus - Polizei sucht Zeugen

Deuna (ots)

Der Erlebnispfad um den Steinbruch in Deuna wird von Schautafeln mit Informationen gesäumt. Diese Tafeln sind in der Zeit vom 17. Juli bis zum 23. Juli Ziel von Sachbeschädigungen geworden. Unbekannte Täter hatten augenscheinlich Steine gegen die Tafeln geworfen und verursachten somit Schäden von mehreren tausend Euro.

Wer kann Angaben zu den Tätern oder der Tat machen? Hinweise dazu nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0185975

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