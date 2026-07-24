Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leichnam im Hainich gefunden - Identität ungeklärt. Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen

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Alterstedt/Hainich (ots)

Am 14. Juni 2026 wurden durch einen Pilzsammler die menschlichen Überreste einer männlichen Person aufgefunden. Die Fundstelle befindet sich in einem Waldgebiet westlich der Ortslage Alterstedt, unweit des Baumkronenpfades im Hainich-Wald. Die nächstgrößere Stadt ist Bad Langensalza in Nordthüringen.

Die Untersuchung des Fundortes ergab, dass ein nahezu vollständiges menschliches Skelett auf dem Waldboden lag. Die Person hatte sich augenscheinlich auf einem Schlafsack gebettet. Der Verstorbene war noch vollständig bekleidet und führte keinerlei Gegenstände, die eine Identifizierung ermöglicht hätten, bei sich. Folgende Gegenstände konnten am Fundort der Leiche festgestellt werden:

- türkisfarbener Schlafsack, Innenfutterfarbe gelb - Wanderrucksack "Deuter", Farbe türkis mit gelben Laschen - Tablet PC, Amazon Fire HD8 der 10. Generation, Farbe türkis - Paketsendung (Umverpackung) mit dem Adresshinweis:

"Lotto-Tabak-Presse Hofeditz

Deutsche Postfiliale 509

Großenhainer Straße 163

01129 Dresden Pieschen-Nord"

- Medikamente:

1) Domperidone Tablets IP (10mg) Hersteller: VOMISTOP 10er Blister, 5 Tabletten fehlen Ablaufdatum: November 2026

2) 500 mg Chloroquine Phosphate, Lariago-DS Hersteller: LARIAGO Ablaufdatum: August 2027, hergestellt in Indien 4 x Blister á 5 Tabletten, alle Tabletten fehlen

3) Bensedin 10mg (diazepam) G Galenika 2 x Blister á 15 Tabletten (insgesamt 30 Tabletten), 29 Tabletten fehlen

- leere Flasche Whiskey "Ben Bracken", Single Malt Scotch Whiskey, 0,7 Liter, Farbe des Etikettes: weinrot, Verkauf durch "LIDL"

- 2 Packungen Zigarettentabak, Marke: "Manitou No. 8" deutschsprachiger Warnhinweis "Rauchen kann ihr ungeborenes Kind töten" (hellbrauner Feinschnitt Tabak ohne Zusatzstoffe zum Drehen und Stopfen von Zigaretten) 1 Packung leer und enthält 2 Euro Münze, 1 Packung teilweise noch mit Tabak gefüllt

► Auf der Rückseite des Tablet PC konnten zwei Aufkleber festgestellt werden. Diese Aufkleber lassen den Rückschluss zu, dass die Person einen Bezug zu der Wahlplattform "Dissident:innen Dresden" und zu der Partei "Piraten" hat bzw. damit sympathisiert.

Bekleidet war die Person wie folgt:

- anthrazitfarbene wetterfeste Jacke, Marke: "Mammut" (DryTech Premium), weißes Innenfutter, Größe M, mit Kapuze

- schwarze Strickjacke, Baumwolle, Marke "Neutral Certified Responsibility", Größe M, designed in Dänemark, mit Kapuze

- schwarze Chino-Hose, Hersteller "GAP", Größe 29 (Bund), 30 (Länge)

- gestreiftes T-Shirt (nahezu vollständig verwittert, Hersteller "Poly", Größe XL)

- schwarze halbhohe Schuhe, Hersteller "Wildling", Größe 43

Die rechtsmedizinische Untersuchung des Skelettes hat ergeben:

- männliche Person - Alter: Anfang 20 Jahre - auffälliger Zahnstatus mit aufwändiger Zahnsanierung am Oberkiefer, ein Schneidezahn fehlt und ist mit einer Brücke ersetzt, alle Zähne vollständig überkront - Person muss von sehr schlanker Statur gewesen sein

Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Dresden sind bislang negativ verlaufen. Technisch war es aufgrund irreparabler Schäden am Gerät nicht möglich, das Tablet PC auszuwerten. Eine Abfrage des DNA-Musters des Verstorbenen in der einschlägigen Zentraldatei verlief ebenfalls negativ.

Fragen:

- Wer kann sachdienliche Angaben zu der aufgefundenen männlichen Person machen?

- Sind ungeklärte Vermisstenfälle im Familien-/ Kollegen-/ oder Freundeskreis bekannt?

- Erkennt jemand die Bekleidung oder kann Bezüge zu den beschriebenen Stickern geben?

- Hat jemand eine Person mit dieser Personen- und Bekleidungsbeschreibung gesehen und wenn ja, unter welchen Umständen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, aber insbesondere die sachbearbeitende Dienstselle - die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen - unter der Rufnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0147673/2026

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