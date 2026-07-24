LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlichen: Wer hat Michael M. gesehen?

Mühlhausen (ots) - Aus einem Baucontainer in der Spiegelstraße wurden bereits gestern in der Zeit von 10 Uhr bis 14.30 Uhr mehrere Säcke Putz- und Mauermörtel entwendet. Die unbekannten Täter brachen ein Schloss am Container auf und entnahmen dann das Baumaterial. Da es sich um 7-8 Säcke handelt, könnte zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise ...

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