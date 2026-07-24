Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlichen: Wer hat Michael M. gesehen?
Nordhausen (ots)
Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit 17. Juli vermissten Michael M. können eingestellt werden. Der Jugendliche konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter. Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen des Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.
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