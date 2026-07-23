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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an der Obereichsfeldhalle - Unbekannte beschädigen Schaukästen

Leinefelde (ots)

Vergangene Nacht wurden zwei Schaukästen für Werbeplakate an der Obereichsfeldhalle von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Dabei ist ein mittlerer dreistelliger Sachschaden entstanden. Vermutlich wurden die Scheiben der Schaukästen herausgetreten.

Wer konnte vergangene Nacht verdächtige Aktivitäten rund um den "zentralen Platz" in Leinfelden machen? Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0184790

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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