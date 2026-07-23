Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallrohre aus Kupfer entwendet - Unbekannte klettern über Friedhofsmauer

Bad Langensalza (ots)

Mitarbeitern der Stadtverwaltung fiel am Donnerstag auf, dass Fallrohre von der Trauerhalle des Friedhofs im Jakobifeld abmontiert und gestohlen worden. Die unbekannten Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis heute Morgen, 7 Uhr, über eine Friedhofsmauer geklettert und hatten Rohre im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet.

Hat jemand verdächtige Beobachtungen in der Tatzeit machen können? Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen 0184831

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell