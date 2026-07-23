Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgebrochener Baucontainer - Beutegut von mehreren hundert Kilogramm

Mühlhausen (ots)

Aus einem Baucontainer in der Spiegelstraße wurden bereits gestern in der Zeit von 10 Uhr bis 14.30 Uhr mehrere Säcke Putz- und Mauermörtel entwendet. Die unbekannten Täter brachen ein Schloss am Container auf und entnahmen dann das Baumaterial. Da es sich um 7-8 Säcke handelt, könnte zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0184656

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