Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungseinbruch durch unbekannte Täter - Nachbar informiert Polizei

Göllingen (ots)

Am Mittwoch wurde durch einem Bürger bekannt gegeben, dass in eine Nachbarwohnung seines Wohnhauses eingebrochen wurde. Er verließ das Haus am frühen Morgen, um die Arbeitsstätte aufzusuchen. Als er nachmittags wieder zurückkehrte, stellte er die gewaltsam geöffnete Wohnungstür seines Nachbarn fest. Ein kurzer Blick durch die geöffnete Tür zeigte, dass die Räumlichkeiten offenbar von unbekannten Tätern zunächst betreten und anschließend durchsucht wurde.

Der Wohnungsinhaber ist zur derzeit im Urlaub und musste telefonisch über den Einbruch informiert werden. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/75436 65 100 entgegen.

Aktenzeichen 0184301

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