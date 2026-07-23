Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher von Reinigungskraft gestört - Täter fliehen vom Tatort

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen brachen drei Männer im scheinbaren Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf das Gelände eines gemeinnützigen Vereins in der Elisabethstraße ein. Sie versuchten die Türen einer Fahrradwerkstatt aufzubrechen. Die drei Männer wurden von einer Putzkraft bei der Tat erwischt und ergriffen daraufhin mit Fahrrädern die Flucht. Die sofort eingesetzte Polizeikräfte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten keine verdächtigen Personen im Nahbereich feststellen.

Alle drei Täter waren schwarz bekleidet und trugen große, schwarze Rucksäcke bei sich. Wer hat gegen 4.20 Uhr drei Männer im Umfeld der Elisabethstraße festgestellt, welche auf die Beschreibung passen könnten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0184539

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