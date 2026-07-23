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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlichen: Wer hat Michael Masih gesehen?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlichen: Wer hat Michael Masih gesehen?
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Nordhausen (ots)

Seit dem 17. Juli, 14 Uhr, wird der Jugendliche aus einer Wohngruppe vom Weinberg vermisst. Entgegen der Vereinbarungen kehrte Michael Masih nicht wie vereinbart zur Einrichtung zurück. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - 15 Jahre alt
   - ca. 1,68m groß
   - von schmaler Statur
   - trägt kurze, braune Haare
   - dunkler Teint

Zur Bekleidung konnten keinerlei Aussagen getroffen werden. In der Vergangenheit wurde Michael Masih im Bereich Bad Hersfeld aufgegriffen. Weitere Hinweise zu seinem Aufenthalt liegen der Polizei in Nordhausen nicht vor.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen oder hat ihn seit dem 17. Juli gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 0361/960 entgegen. Aktenzeichen 0180050

Anm.: Die Bildrecht liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird zur Darstellung des Bildnisses von Michael Masih Ibrahim die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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