Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garten von Einbrechern heimgesucht - Polizei schnappt beide Täter

Nordhausen (ots)

In einer Gartenanlage Am Gesundbrunnen drangen trotz Tageslicht zwei Männer widerrechtlich auf ein Grundstück ein. Ein Nachbar beobachtete beide Täter, wie sie gewaltsam Zutritt zu verschiedenen Räumlichkeiten eines Nebengebäudes erlangten und Beutegut im Wert von mehreren hundert Euro zum Transport bereitstellten. Durch den sofortigen Einsatz von Polizeibeamten konnten beide Männer im Alter von 30 und 38 Jahren in unmittelbarer Nähe des Tatortes gestellt werden.

Durch das sofortige Melden des Einbruchs konnten durch die engen Absprachen, Hinweise und detaillierten Beschreibungen des Anrufers die Täter dingfest gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell