Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großflächiges Graffito auf Parkdeck festgestellt - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht versahen unbekannte Täter einen Teil des Parkdecks der Burggalerie mit einem 20 m mal 2 m großen Graffito. Die Tatzeit liegt zwischen 3.50 Uhr und 4.50 Uhr. Ein Wachdienstmitarbeiter alarmierte die Polizei unmittelbar nach der Entdeckung der Sachbeschädigung. Seine letzte Kontrollrunde absolvierte er 3.50 Uhr, weshalb der Tatzeitraum genau eingegrenzt werden kann. Innerhalb dieser Stunde haben unbekannte Täter unbemerkt das Parkhaus betreten und das die Sprühfarbe aufgebracht haben.

Wer hat zur oben genannten Zeit Verdächtige Wahrnehmungen an der Burggalerie gemacht? Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0183559

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