Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer verunfallen - Unfallursache unklar

Dingelstädt (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf dem Kanonenbahnradweg ein Unfall mit der Beteiligung von drei Radfahrern. Diese waren im Alter zwischen 12 und 54 Jahren. Gegenwärtig wird zur genauen Unfallursache und dem Unfallhergang durch die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Jüngste der Beteiligten frontal mit einem anderen Radfahrer kollidiert. In der Folge konnte ein weiterer Radfahrer den verunfallten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit diesen zusammen. Glücklicherweise trugen alle Beteiligten Fahrradhelme, sodass es zu keinen schweren Kopfverletzungen kam.

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