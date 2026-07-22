Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öl in Gullys eingeleitet - Kriminalpolizei ermittelt nach Umweltdelikten

Kyffhäuserland (ots)

In der Zeit bis zum 29. Juni 2026 sowie zwischen dem 9. Juli, 20 Uhr, und dem 10 Juli, 10.15 Uhr, kam es in den Ortslagen Hachelbich und Bendeleben zu dem mehrfachen Einleiten von Öl in Regenwassergullys.

In Hachelbich wurde das Öl in der Lindenstraße ausgebracht und floss in der Folge in die Hachel und in die Wipper.

In Bendeleben waren die Abläufe der Straßen Burgstraße und An der Leierecke betroffen. Hier waren in der Folge mehrere Regenwasserkanäle verunreinigt. Beides Stellt nach dem Strafgesetz eine Gewässerverunreinigung dar.

Nach dem Stand der gegenwärtigen Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen geführt werden, ist davon auszugehen, dass die Einleitung des Öls vorsätzlich geschah. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten im Zusammenhang stehen bzw. hierfür dieselben Täter in Frage kommen. Der entstandene Sachschaden ist gegenwärtig nicht genauer beziffert, jedoch kann von einem Schadenseintritt in Höhe eines fünfstelligen Betrags ausgegangen werden.

Hinweise zu den Taten oder sich entsprechend auffällig verhaltenden Personen nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen:

Hachelbich 0162325

Bendeleben: 0172856

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