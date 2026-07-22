Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Hallenbad - Saunabereich bestohlen

Leinefelde (ots)

Derzeit Unbekannte betraten in der Zeit von 2.21 Uhr bis 2.25 Uhr widerrechtlich das Leinebad in der Jahnstraße. Im Kassenbereich öffneten die Täter gewaltsam mehrere Schubladen und gelangten so an Fundsachen und Schlüssel. In der weiteren Folge wurde der Saunabereich aufgesucht und dort mehrere Packungen Menthol-Kaubonbons entwendet. Anschließend entfernten sich die beiden Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0183643

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