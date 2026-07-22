Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Jüdischer Gedenkstein beklebt

Nordhausen (ots)

Ein in der Wolfstraße stehender jüdischer Gedenkstein wurde von derzeit Unbekannten in der Zeit von Montag, 0.20 Uhr, bis Mittwoch, 7.40 Uhr, beschädigt. Der oder die Täter brachten mittels Klebstoffes ein Blatt mit verschiedenen Schriften, die mitunter diffamierenden Inhalte darstellten, an dem Monument an. Das Blatt konnte, anders als der Klebstoff, entfernt werden. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines zweistelligen Betrags an dem Gedenkstein.

Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise zur Tat nimmt das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0183650

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