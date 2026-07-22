PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung - Jüdischer Gedenkstein beklebt

Nordhausen (ots)

Ein in der Wolfstraße stehender jüdischer Gedenkstein wurde von derzeit Unbekannten in der Zeit von Montag, 0.20 Uhr, bis Mittwoch, 7.40 Uhr, beschädigt. Der oder die Täter brachten mittels Klebstoffes ein Blatt mit verschiedenen Schriften, die mitunter diffamierenden Inhalte darstellten, an dem Monument an. Das Blatt konnte, anders als der Klebstoff, entfernt werden. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines zweistelligen Betrags an dem Gedenkstein.

Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden Ermittlungen eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise zur Tat nimmt das Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0183650

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 13:35

    LPI-NDH: Flächenbrand am Fahrbahnrand - Zigarettenkippe als vermutliche Ursache

    Schiedungen (ots) - An der Landstraße (1034) zwischen Schiedungen und Trebra im Landkreis Nordhausen kam es am Mittwoch gegen 4.20 Uhr zu einem Flächenbrand. Vermutlich löste eine achtlos aus einem Fahrzeug geworfener Zigarettenkippe den Brand am Fahrbahnrand aus, der sich aufgrund von Strohresten auf dem angrenzenden Feld auf mehrere Quadratmeter ausbreitete. ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 17:01

    LPI-NDH: Tore entwendet - Diebe schlagen in Gewerbegebiet zu

    Bielen/Urbach (ots) - In der Zeit zwischen dem 1. und 9. Juli entwendeten derzeit Unbekannte von einer Stadtentwässerungsanlage im Industriegebiet Goldene Aue/Ost zwei Torflügel. Diese hatten die Maße von etwa 2m x 3m und wurden durch die Täter fachmännisch demontiert. Vermutlich nutzten die Diebe entsprechende Fahrzeuge zum Abtransport der Tore. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 17:01

    LPI-NDH: Pärchen auf Diebestour - Mehrere Taten in der Innenstadt

    Nordhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde ein Pärchen in der Landgrabenstraße beim klauen festgestellt. Vollgepackt war die Einkaufstüte mit Töpfen, Pfannen und weitern Gegenständen, die aus verschiedenen Geschäften stammten. Kaufbelege der kürzlich - vermutlich widerrechtlich - angeeigneten Waren konnten sie nicht vorweisen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten das vermutliche Beutegut sicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren