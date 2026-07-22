Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand am Fahrbahnrand - Zigarettenkippe als vermutliche Ursache

Schiedungen (ots)

An der Landstraße (1034) zwischen Schiedungen und Trebra im Landkreis Nordhausen kam es am Mittwoch gegen 4.20 Uhr zu einem Flächenbrand. Vermutlich löste eine achtlos aus einem Fahrzeug geworfener Zigarettenkippe den Brand am Fahrbahnrand aus, der sich aufgrund von Strohresten auf dem angrenzenden Feld auf mehrere Quadratmeter ausbreitete.

Glücklicherweise konnte der Brand gelöscht werden, bevor ein in der Nähe befindlicher Strohballen Feuer fing.

Die Polizei weißt aufgrund der anhaltenden Trockenheit - trotz sinkender Temperaturen - auf den umsichtigen Umgang mit offenem Feuer, Zigarettenkippen und anderen Zündquellen hin, die zu Vegetationsbränden führen können.

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