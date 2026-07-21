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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tore entwendet - Diebe schlagen in Gewerbegebiet zu

Bielen/Urbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 1. und 9. Juli entwendeten derzeit Unbekannte von einer Stadtentwässerungsanlage im Industriegebiet Goldene Aue/Ost zwei Torflügel. Diese hatten die Maße von etwa 2m x 3m und wurden durch die Täter fachmännisch demontiert. Vermutlich nutzten die Diebe entsprechende Fahrzeuge zum Abtransport der Tore.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur tat und den Täter machen können, oder die auffällige Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0172077

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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