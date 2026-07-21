Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pärchen auf Diebestour - Mehrere Taten in der Innenstadt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Pärchen in der Landgrabenstraße beim klauen festgestellt. Vollgepackt war die Einkaufstüte mit Töpfen, Pfannen und weitern Gegenständen, die aus verschiedenen Geschäften stammten. Kaufbelege der kürzlich - vermutlich widerrechtlich - angeeigneten Waren konnten sie nicht vorweisen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten das vermutliche Beutegut sicher und versuchen dieses im Nachgang den Geschädigten zuzuordnen. Gegen die Täter im Alter von 17 und 20 Jahren wurden Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell