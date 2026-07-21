LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter - Fahrt endet im Krankenhaus

Rathsfeld (ots) - Gegen 16 Uhr wurde bekannt, dass an der Bundesstraße 85, zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen ein Baum zu Fall kam und quer über der Fahrbahn liegt. Die Straße ist derzeit nicht passierbar. Der Straßenbaulastträger ist informiert und leitet Maßnahmen ein, um den Baum aus dem Verkehrsraum zu entfernen. Bis zum Beenden der Arbeiten ist die ...

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