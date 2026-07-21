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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht auf E-Scooter - Fahrt endet im Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in der Hammatalstraße auf den 39-jährigen Fahrer eines Elektrorollers aufmerksam. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes verwies ein Drogenvortest auf den möglichen Konsum verschiedener Betäubungsmittel. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung des Einflusses der berauschenden Mittel wurde im örtlichen Klinikum eine Blutprobeentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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