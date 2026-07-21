Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - Straße gegenwärtig gesperrt

Grabe (ots)

In der Hauptstraße kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Entgegenkommenden. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt, weshalb drei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz kamen. Zur Stunde laufen die Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle. Es kommt derzeit zur vollen Sperrung der Fahrbahn, weshalb mit Stau zu rechnen ist. Beide beteiligte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur Unfallursache.

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