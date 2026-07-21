Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Sperrung am Kyffhäuser - Bundesstraße 85 von Baum blockiert
Rathsfeld (ots)
Gegen 16 Uhr wurde bekannt, dass an der Bundesstraße 85, zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen ein Baum zu Fall kam und quer über der Fahrbahn liegt. Die Straße ist derzeit nicht passierbar. Der Straßenbaulastträger ist informiert und leitet Maßnahmen ein, um den Baum aus dem Verkehrsraum zu entfernen. Bis zum Beenden der Arbeiten ist die Bundesstraße voll gesperrt.
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