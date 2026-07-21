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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sperrung am Kyffhäuser - Bundesstraße 85 von Baum blockiert

Rathsfeld (ots)

Gegen 16 Uhr wurde bekannt, dass an der Bundesstraße 85, zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen ein Baum zu Fall kam und quer über der Fahrbahn liegt. Die Straße ist derzeit nicht passierbar. Der Straßenbaulastträger ist informiert und leitet Maßnahmen ein, um den Baum aus dem Verkehrsraum zu entfernen. Bis zum Beenden der Arbeiten ist die Bundesstraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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