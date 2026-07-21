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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrten unter Alkohol, Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnisse - Nächtliche Kontrolltätigkeit der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Zu den Kernaufgaben der Polizei gehört die Sicherheit im Straßenverkehr. Um diese zu gewähren werden verdachtsunabhängig Kontrollen von Fahrzeugen und deren Fahrer vorgenommen. Gerade unter Einfluss berauschender Mitteln stehende Fahrer sind häufig an schweren Verkehrsunfällen beteiligt. Ebenso führen Raserei, Überschätzung der eigenen Fahrkünste und leistungssteigernde Umbauten an Kraftfahrzeugen zu Unfällen.

In den Nachtstunden von Montag zu Dienstag konnte die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gleich mehrere Verkehrsdelikte feststellen und somit einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

Ein getuntes Moped wurde festgestellt, dessen junger Fahrer die vorgenommenen Umbauten weder durch einen Prüfer abnehmen lassen hat, noch die für das leistungsgesteigerte Moped eine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Eine junge Autofahrerin wurde ebenfalls beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt und stand überdies noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Insgesamt fünf Verkehrsdelikte stellte die Polizei durch Kontrollen in wenigen Stunden fest. Hierbei zeigte sich, dass sich nicht alle Bürger an die gesetzlichen Vorgaben gehalten hatten und sich Kontrollmaßnahmen als wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei bewährt haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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